Barcelona - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 play-off turunda Barcelona ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Barcelona - Manchester United maçı ne zaman? Barcelona - Manchester United maçı saat kaçta? Barcelona - Manchester United maçı hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı son 16 play-off turu mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Barcelona ile Manchester United karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Topladığı 7 puanla C Grubu'nu 3. sırada bitiren İspanyol ekibi, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkı kazandı.
Konuk ekip Manchester United ise, Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 15 puanla E Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Kırmızı Şeytanlar, Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı.
BARCELONA - MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turundaki Barcelona - Manchester United maçı 16 Şubat Perşembe günü oynanacak.