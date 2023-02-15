Barcelona - Manchester United maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Manchester United ise, Avrupa Ligi'nde oynadığı 6 maçta 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı. Topladığı 15 puanla E Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Kırmızı Şeytanlar, Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı.