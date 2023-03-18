Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Real Madrid ise ligde oynadığı 25 maçta 17 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Espanyol'u 3-1 ile geçmeyi başaran Real Madrid, topladığı 56 puanla 2. sırada bulunuyor.