Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya La Liga'nın 26. haftasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman? Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta? Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda?
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İspanya La Liga'da 2022-2023 sezonu heyecanı 26. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Barcelona, ligde oynadığı 25 maçta 21 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Athletic Bilbao'yu 1-0 mağlup etmeyi başaran Barcelona, topladığı 65 puanla 1. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Real Madrid ise ligde oynadığı 25 maçta 17 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Espanyol'u 3-1 ile geçmeyi başaran Real Madrid, topladığı 56 puanla 2. sırada bulunuyor.
BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
La Liga'nın 26. haftasındaki Barcelona - Real Madrid maçı 19 Mart Pazar günü oynanacak.