Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
İspanya Kral Kupası yarı final 2. maçında Barcelona ile Real Madrid, Spotify Camp Nou'da karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman? Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta? Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda?
İspanya Kral Kupası’nda 2022-2023 sezonu heyecanı yarı final mücadeleleriyle devam ediyor. Yarı final 2. maçında sonucu merakla beklenen maçta Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Santiago Bernabeu'da oynanan ilk maçı Barcelona 1-0 kazanmayı başarmıştı.
Ev sahibi Barcelona ligde 23 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 71 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Barcelona İspanya Kral Kupası’na son 32 turunda katılmıştı. Bu turda Intercity’i 4-3 ile geçmeyi başaran Barcelona, son 16 turunda da Ceuta’yı 5-0 mağlup etti. Çeyrek finalde Real Sociedad ile karşılaşan Katalanlar, rakibini 1-0 ile geçerek yarı finale adını yazdırmayı başarmıştı.
Konuk ekip Real Madrid ise ligde 18 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 mağlubiyetle topladığı 59 puanla 2. sırada yer alıyor. Real Madrid, İspanya Kral Kupası’na son 32 turunda katılmıştı. Bu turda Cacereno’yu 1-0 ile geçmeyi başaran Real Madrid, son 16 turunda da Villarreal’i 3-2 ile eleyerek çeyrek finale kalmayı başarmıştı. Çeyrek finalde de Atletico Madrid’i 3-1 yenen Real Madrid, yarı finale yükselmeye hak kazanmıştı.
BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
İspanya Kral Kupası yarı final 2. ayağındaki Barcelona - Real Madrid maçı 5 Nisan Çarşamba günü oynanacak.