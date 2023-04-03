Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ev sahibi Barcelona ligde 23 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle topladığı 71 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Barcelona İspanya Kral Kupası’na son 32 turunda katılmıştı. Bu turda Intercity’i 4-3 ile geçmeyi başaran Barcelona, son 16 turunda da Ceuta’yı 5-0 mağlup etti. Çeyrek finalde Real Sociedad ile karşılaşan Katalanlar, rakibini 1-0 ile geçerek yarı finale adını yazdırmayı başarmıştı.