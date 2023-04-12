Barcelona'nın hedefi Arda Güler: Fenerbahçe'nin genç yıldızıyla ilgili bomba iddia ortaya atıldı
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile ilgili bomba bir iddia daha ortaya atıldı. İddiaya göre dünya devi Barcelona, Arda Güler için transfer teklifi yapma hazırlığında. İşte detaylar...
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La Liga'da şampiyonluğun en büyük adayı konumunda bulunan ve ikinci sıradaki ezeli rakibi Real Madrid'in 13 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Barcelona'da yeni sezon transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
Barcelona'da yeni sezon çalışmaları sürerken ortaya bomba bir transfer iddiası atıldı.
İspanya kaynaklı Relevo sitesinde yer alan habere göre Barcelona'nın hedefindeki isim Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler.
Haberde, Barcelona'nın Premier Lig kulüpleriyle rekabet edebilmek için genç yıldız adaylarına yöneldiği ifade edilirken yaz transfer dönemindeki hedeflerden birinin de Arda Güler olduğu belirtildi.