Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Başakşehir - Beşiktaş maçı saat kaçta? Başakşehir - Beşiktaş maçı hangi kanalda?
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Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 25. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Başakşehir ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Başakşehir, ligde oynadığı 22 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Alanyaspor'a 1-0 kaybeden Başakşehir, topladığı 40 puanla 5. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Beşiktaş ise ligde oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankaragücü'nü 2-1 ile geçmeyi başaran Beşiktaş, topladığı 43 puanla 3. sırada bulunuyor.
BAŞAKŞEHİR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 25. haftasındaki Başakşehir - Beşiktaş maçı 12 Mart Pazar günü oynanacak.