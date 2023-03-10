Başakşehir - Beşiktaş maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Beşiktaş ise ligde oynadığı 23 maçta 12 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankaragücü'nü 2-1 ile geçmeyi başaran Beşiktaş, topladığı 43 puanla 3. sırada bulunuyor.