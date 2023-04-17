Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Fenerbahçe ise ligde oynadığı 27 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankaragücü'nü 2-1 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, topladığı 60 puanla 2. sırada bulunuyor.