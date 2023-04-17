Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Başakşehir - Fenerbahçe maçı ne zaman? Başakşehir - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Başakşehir - Fenerbahçe maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 30. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Başakşehir ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Başakşehir, ligde oynadığı 27 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda İstanbulspor'a 1-0 kaybeden Başakşehir, topladığı 45 puanla 5. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Fenerbahçe ise ligde oynadığı 27 maçta 19 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Ankaragücü'nü 2-1 ile geçmeyi başaran sarı-lacivertliler, topladığı 60 puanla 2. sırada bulunuyor.
BAŞAKŞEHİR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 30. haftasındaki Başakşehir - Fenerbahçe maçı 19 Nisan Çarşamba günü oynanacak.