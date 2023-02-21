Basel - Trabzonspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı son 16 play-off turu mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Basel ile Trabzonspor rövanş maçında karşı karşıya gelecek. İlk maçı Trabzonspor, kendi sahasında 1-0 kazanmayı başarmıştı.