Başkanlık koltuğuna oturdu, kriz dosyaları açıldı: İşte Sadettin Saran’ı bekleyen zorlu günler
Fenerbahçe’de başkanlık koltuğuna oturan Sadettin Saran, daha ilk günlerden yoğun bir ajandayla karşı karşıya. Hem Mourinho’nun tazminatı hem de yeni transferlerin mali yükü, sarı-lacivertlilerin yeni yönetimini zorlu bir döneme sokacak.
Fenerbahçe’de Ali Koç’un 7 yıllık başkanlığı sona erdi.
Pazar günü yapılan seçimde 24 bin 732 üyenin oy kullandığı kongrede, 12 bin 325 oy alan Sadettin Saran, rakibi Ali Koç’u geride bırakarak kulübün 38. başkanı seçildi.
Fanatik'e göre, yeni başkanın yönetim listesinde Adem Köz, Orhan Demirel, Taner Sönmezer, Ahmet Murat Emanetoğlu, İlker Alkun, Burçin Gözlüklü, Ali Gürbüz, Ertan Torunoğulları, Murat Salar, Ufuk Şansal, Olcay Doğan, Cem Ciritçi, Erdem Sezer, Ozan Vural, Ertuğrul Eren Ergen, İlyas Yılmaz, Orhan Orakçıoğlu, Gökhan Taşkaya, İlker Arslan, Zeynep Yalım Uzun ve Serhan Yılmaz yer aldı.
KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİ VE DEV BORÇ YÜKÜ
Yeni yönetimin karşısındaki en büyük sorunlardan biri ekonomik tablo. Ali Koç döneminde şampiyonluk hedefiyle yapılan yüksek maliyetli transferler, kulübün kasasını zorladı.
Özellikle Kerem Aktürkoğlu transferi dikkat çekiyor. Galatasaray’dan kadroya katılan milli futbolcu için 25 milyon Euro ödenirken, bu bedelin eski yönetici Hakan Safi’nin sponsorluğu sayesinde karşılandığı biliniyor.
HER AY 400 MİLYON TL ÖDEME ZORUNLULUĞU
Fenerbahçe’de futbolcular, teknik heyet, personel ve tesis giderleri için aylık 400 milyon TL ödeme yapılması gerekiyor. Ayrıca menajer ücretleri de kulübün mali yükünü artırıyor.
Sadettin Saran’ın göreve gelir gelmez Samandıra’ya giderek oyuncularla buluşacağı, takımla yemek yiyip bir konuşma yaparak güven tazeleyeceği öğrenildi.
MOURINHO’NUN TAZMİNATI YENİ YÖNETİME KALDI
Ali Koç döneminde büyük ses getiren Jose Mourinho transferi, kulübün başına yeni bir yük açtı. Benfica’ya giden Portekizli teknik direktör için Fenerbahçe’nin 10,5 milyon Euro tazminat ödemesi gerekiyor.
Mourinho’nun yanı sıra, Koç ve Saran’a güvenerek takıma katılan bazı yabancı futbolcuların da ayrılık ihtimali gündemde. Bu nedenle yeni yönetimin transfer stratejisini yeniden gözden geçirmesi bekleniyor.