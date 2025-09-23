Başkanlık koltuğuna oturdu, kriz dosyaları açıldı: İşte Sadettin Saran’ı bekleyen zorlu günler

HER AY 400 MİLYON TL ÖDEME ZORUNLULUĞU

Fenerbahçe’de futbolcular, teknik heyet, personel ve tesis giderleri için aylık 400 milyon TL ödeme yapılması gerekiyor. Ayrıca menajer ücretleri de kulübün mali yükünü artırıyor.