Basketbolda finalin adı belli oldu
Basketbol Süper Ligi'nde finalin adı belli oldu. Beşiktaş'ı eleyen Fenerbahçe final serisinde Anadolu Efes'in rakibi olacak.
Basketbolda finalin adı Fenerbahçe-Anadolu Efes oldu..
Beşiktaş Emlakjet, sahasındaki seyircisiz maçta Fenerbahçe Beko'yu ağırladı. Konuk ekip, mücadeleden 86-77'lik skorla galip ayrıldı. Serinin ilk 2 maçını sahasında kazanan Fenerbahçe, deplasmanda aldığı bu galibiyetle seriyi 3-0 noktaladı ve adını finale yazdırdı. Sarı-Lacivertliler, Pınar Karşıyaka'yı eleyen Anadolu Efes ile final serisinde karşı karşıya gelecek.
BASKETBOL FİNAL SERİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Anadolu Efes ve Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği final serisinin maçının tarihi ilerleyen günlerde netlik kazanacak.
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