Bayern Münih - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Manchester City ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı 14 puanla G Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Son 16 turunda Leipzig ile karşılaşan Manchester City, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini kendi sahasında 7-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.