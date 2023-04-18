Bayern Münih - Manchester City maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında Bayern Münih ile Manchester City karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bayern Münih - Manchester City maçı ne zaman? Bayern Münih - Manchester City maçı saat kaçta? Bayern Münih - Manchester City maçı hangi kanalda?
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı çeyrek final rövanş mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Bayern Münih ile Manchester City karşı karşıya gelecek. İki takım arasında İngiltere'de oynanan ilk maçı Manchester City 3-0 kazanmayı başarmıştı.
Ev sahibi Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 6 galibiyet aldı. Topladığı 18 puanla C Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Son 16 turunda PSG ile karşı karşıya gelen Bayern Münih, 1-0 ve 2-0'lık galibiyetlerle turnuvada son 8 takım arasına kalmayı başardı.
Konuk ekip Manchester City ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı 14 puanla G Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Manchester City, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Son 16 turunda Leipzig ile karşılaşan Manchester City, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini kendi sahasında 7-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.
BAYERN MÜNİH - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanşındaki Bayern Münih - Manchester City maçı 19 Nisan Çarşamba günü oynanacak.