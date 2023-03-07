Bayern Münih - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı son 16 turu rövanş mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Bayern Münih ile PSG karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan ilk maçı Bayern Münih 1-0 kazanmayı başarmıştı.