Bayern Münih - PSG maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih - PSG karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bayern Münih - PSG maçı ne zaman? Bayern Münih - PSG maçı saat kaçta? Bayern Münih - PSG maçı hangi kanalda?
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı son 16 turu rövanş mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Bayern Münih ile PSG karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan ilk maçı Bayern Münih 1-0 kazanmayı başarmıştı.
Ev sahibi Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 6 galibiyet aldı. Topladığı 18 puanla C Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı.
Konuk ekip PSG ise Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı 14 puanla H Grubu'nu 2. sırada bitiren PSG, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükselmeye hak kazanmıştı.
BAYERN MÜNİH - PSG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşındaki Bayern Münih - PSG maçı 8 Mart Çarşamba günü oynanacak.