Benfica - Inter maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Benfica ile Inter karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Benfica - Inter maçı ne zaman? Benfica - Inter maçı saat kaçta? Benfica - Inter maçı hangi kanalda?
Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu heyecanı çeyrek final mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Benfica ile Inter karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Topladığı 14 puanla H Grubu'nu 1. sırada tamamlayan Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Son 16 turunda Club Brugge ile eşleşen Portekiz ekibi, rakibini 2-0 ve 5-1'lik skorlarla mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmayı başarmıştı.
Konuk ekip Inter ise Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Topladığı 10 puanla C Grubu'nu 2. sırada tamamlayan Inter, Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura çıkmaya hak kazanmıştı. Son 16 turunda Porto ile eşleşen İtalya temsilcisi, kendi sahasında 1-0 kazandığı ilk maçın ardından deplasmanda rakibiyle 0-0 berabere kalarak çeyrek finale yükselmeyi başardı.
BENFICA - INTER MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeki Benfica - Inter maçı 11 Nisan Salı günü oynanacak.