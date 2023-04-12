Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman? Beşiktaş - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Beşiktaş - Atletico Madrid maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı devam ederken Beşiktaş ile İspanya La Liga temsilcisi Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. İki ekibin depremzedeler yararına mücadele edeceği maçın tüm gelirleri deprem bölgesine bağışlanacak.
Ev sahibi Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlılar, topladığı 55 puanla 3. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Atletico Madrid ise La Liga'da oynadığı 28 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Rayo Vallecano'yu 2-1'lik skorla geçmeyi başaran Simeone'nin öğrencileri, topladığı 57 puanla 3. sırada bulunuyor.
BEŞİKTAŞ - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Atletico Madrid maçı 12 Nisan Çarşamba günü oynanacak.