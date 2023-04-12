Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Beşiktaş ile Atletico Madrid depremzedeler için dostluk maçında karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman? Beşiktaş - Atletico Madrid maçı saat kaçta? Beşiktaş - Atletico Madrid maçı hangi kanalda?

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Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı devam ederken Beşiktaş ile İspanya La Liga temsilcisi Atletico Madrid karşı karşıya gelecek. İki ekibin depremzedeler yararına mücadele edeceği maçın tüm gelirleri deprem bölgesine bağışlanacak.

Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Giresunspor'u 3-1 mağlup etmeyi başaran siyah-beyazlılar, topladığı 55 puanla 3. sırada yer alıyor.

Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Atletico Madrid ise La Liga'da oynadığı 28 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 5 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Rayo Vallecano'yu 2-1'lik skorla geçmeyi başaran Simeone'nin öğrencileri, topladığı 57 puanla 3. sırada bulunuyor.

Beşiktaş - Atletico Madrid maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

BEŞİKTAŞ - ATLETİCO MADRİD MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Atletico Madrid maçı 12 Nisan Çarşamba günü oynanacak.