Beşiktaş - Galatasaray biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar? Biletler satışa çıktı mı?
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi 'maçın biletleri satışa çıktı mı? bilet fiyatları ne kadar?' araştırması yapılmaya başlandı. Peki Beşiktaş - Galatasaray biletleri ne zaman satışa çıkacak? Bilet fiyatları ne kadar? İşte detaylar..
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Zirveyi yakından ilgilendiren maçta 30 Nisan Pazar Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 30 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, topladığı 62 puanla 3. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Galatasaray ise Spor Toto Süper Lig'de oynadığı 29 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Fatih Karagrümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, topladığı 70 puanla 1. sırada yer alıyor.
Beşiktaş - Galatasaray maçı öncesi 'maçın biletleri ne zaman satışa çıkacak? bilet fiyatları ne kadar? maçın biletleri satışa çıktı mı?' sorularına cevap aranmaya başladı.