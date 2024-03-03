Beşiktaş Galatasaray maçı izle! Beşiktaş Galatasaray maçı muhtemel 11'ler...

Trendyol Süper Lig'de gözler dev derbiye çevrildi. 28. hafta müsabakasında Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Beşiktaş Galatasaray maçı izle! Beşiktaş Galatasaray maçı muhtemel 11'ler...
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Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Galatasaray kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Galatasaray - Antalyaspor maçı 3 Mart Pazar günü saat 19:00'de oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz. 

MUHTEMEL 11'LER 

Beşiktaş: Mert Günok, Onur Bulut, Arthur Masuaku, Omar Colley, Necip Uysal, Al-Musrati, Daniel Amartey, Ernest Muci, Milot Rashica, Cenk Tosun, Semih Kılıçsoy

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Davinson Sanchez, Nelsson, Köhn, Torreira, Kerim Demirbay, Barış Alper, Mertens, Kerem Aktürkoğlu, Icardi

# Galatasaray # beşiktaş
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