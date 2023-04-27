Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Galatasaray ise ligde oynadığı 29 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, topladığı 70 puanla 1. sırada bulunuyor.