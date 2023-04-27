Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Beşiktaş - Galatasaray maçı ne zaman? Beşiktaş - Galatasaray maçı saat kaçta? Beşiktaş - Galatasaray maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 32. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Beşiktaş, ligde oynadığı 30 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Ümraniyespor'u 2-0'lık skorla geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, topladığı 62 puanla 3. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Galatasaray ise ligde oynadığı 29 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray, topladığı 70 puanla 1. sırada bulunuyor.
BEŞİKTAŞ - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 32. haftasındaki Beşiktaş - Galatasaray maçı 30 Nisan Pazar günü oynanacak.