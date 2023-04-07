Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş ile Giresunspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman? Beşiktaş - Giresunspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - Giresunspor maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 28. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Beşiktaş ile Giresunspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Beşiktaş, ligde oynadığı 26 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etmeyi başaran Beşiktaş, topladığı 52 puanla 3. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Giresunspor ise ligde oynadığı 25 maçta 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Giresunspor, topladığı 24 puanla 16. sırada bulunuyor.
BEŞİKTAŞ - GİRESUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 28. haftasındaki Ankaragücü - İstanbulspor maçı 8 Nisan Cumartesi günü oynanacak.