Beşiktaş - Giresunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Giresunspor ise ligde oynadığı 25 maçta 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Alanyaspor ile 2-2 berabere kalan Giresunspor, topladığı 24 puanla 16. sırada bulunuyor.