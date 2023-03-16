Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman? Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - İstanbulspor maçı hangi kanalda?
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 26. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Beşiktaş, ligde oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Başakşehir'i 2-0'lık skorla geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, topladığı 46 puanla 3. sırada yer alıyor.
Konuk ekip İstanbulspor ise ligde oynadığı 23 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sivasspor'u 3-0 mağlup eden İstanbulspor, topladığı 24 puanla 16. sırada bulunuyor.
BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 26. haftasındaki Beşiktaş - İstanbulspor maçı 18 Mart Cumartesi günü oynanacak.