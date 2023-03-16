Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip İstanbulspor ise ligde oynadığı 23 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sivasspor'u 3-0 mağlup eden İstanbulspor, topladığı 24 puanla 16. sırada bulunuyor.