Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Maçın sonucu futbolseverler tarafından merak ediliyor. Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman? Beşiktaş - İstanbulspor maçı saat kaçta? Beşiktaş - İstanbulspor maçı hangi kanalda?

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Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 26. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Beşiktaş ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Beşiktaş, ligde oynadığı 24 maçta 13 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Başakşehir'i 2-0'lık skorla geçmeyi başaran siyah-beyazlılar, topladığı 46 puanla 3. sırada yer alıyor.

Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip İstanbulspor ise ligde oynadığı 23 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 13 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sivasspor'u 3-0 mağlup eden İstanbulspor, topladığı 24 puanla 16. sırada bulunuyor.

Beşiktaş - İstanbulspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

BEŞİKTAŞ - İSTANBULSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 26. haftasındaki Beşiktaş - İstanbulspor maçı 18 Mart Cumartesi günü oynanacak.