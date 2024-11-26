Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 5. maçında Macaristan'da Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı öncesi karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte maçın ayrıntıları.
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının heyecanı bu hafta içi oynanacak maçlarla devam edecek. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş da lig aşamasındaki beşinci maçında Macaristan'da İsrail temsilcisi Maccabi Tel Aviv ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano'yu elemeyi başaran Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında oynamaya hak kazanmıştı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0'lık skorla yenilirken ikinci maçında da sahasında Frankfurt'a 3-1 kaybetmişti. Beşiktaş, ligdeki üçüncü maçında deplasmanda Lyon'u 1-0, dördüncü maçında ise sahasında Malmö'yü 2-1 mağlup etti. 6 puanı bulunan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 18. sırada yer alıyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de ise 6. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 21 gol atmayı başaran Beşiktaş, kalesinde ise 14 gol gördü. Beşiktaş, ligdeki son maçında sahasında Göztepe'ye 4-2 kaybetmişti.
Beşiktaş'ın rakibi Maccabi Tel Aviv ise İsrail liginde oynadığı 10 maçta 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 18 gol atmayı başaran Maccabi Tel Aviv, kalesinde ise 7 gol gördü. Maccabi Tel Aviv, topladığı 22 puanla ligde 2. sırada yer alıyor.
Maccabi Tel Aviv, UEFA Avrupa Ligi'ndeki tüm maçlarından yenilgiyle ayrıldı. İsrail ekibi, ilk maçında deplasmanda Braga'ya 2-1, ikinci maçında sahasında Midtjylland'a 2-0, üçüncü maçında sahasında Real Sociedad'a 2-1 ve dördüncü maçında deplasmanda Ajax'a 5-0 kaybetti. Henüz puanı bulunmayan Maccabi Tel Aviv, UEFA Avrupa Ligi'nde 35. sırada yer alıyor.
BEŞİKTAŞ - MACCABI TEL AVIV MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Futbolseverler, Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi için araştırma yapmaya başladı. Peki Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı 28 Kasım Perşembe günü oynanacak. Macaristan'da Nagyerdei Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak.
Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv mücadelesi TRT Spor ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden futbolseverlerle buluşacak.