Beşiktaş - Maccabi Tel Aviv maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano'yu elemeyi başaran Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında oynamaya hak kazanmıştı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0'lık skorla yenilirken ikinci maçında da sahasında Frankfurt'a 3-1 kaybetmişti. Beşiktaş, ligdeki üçüncü maçında deplasmanda Lyon'u 1-0, dördüncü maçında ise sahasında Malmö'yü 2-1 mağlup etti. 6 puanı bulunan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 18. sırada yer alıyor.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de ise 6. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 12 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 21 gol atmayı başaran Beşiktaş, kalesinde ise 14 gol gördü. Beşiktaş, ligdeki son maçında sahasında Göztepe'ye 4-2 kaybetmişti.