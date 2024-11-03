Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının heyecanı bu hafta içi oynanacak maçlarla devam edecek. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş da lig aşamasındaki dördüncü maçında İstanbul'da Malmö ile karşı karşıya gelecek.