Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde dördüncü maçında sahasında Malmö ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler Beşiktaş - Malmö maçı öncesi karşılaşmanın detaylarını araştırmaya başladı. Peki Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? İşte maçın ayrıntıları...
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının heyecanı bu hafta içi oynanacak maçlarla devam edecek. Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş da lig aşamasındaki dördüncü maçında İstanbul'da Malmö ile karşı karşıya gelecek.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Lugano'yu elemeyi başaran Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında oynamaya hak kazanmıştı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında deplasmanda Ajax'a 4-0'lık skorla yenilirken ikinci maçında da sahasında Frankfurt'a 3-1 kaybetmişti. Beşiktaş, ligdeki üçüncü maçında ise deplasmanda Lyon'u 1-0 mağlup etmişti. 3 puanı bulunan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde 27. sırada yer alıyor.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de ise 4. sırada bulunuyor. Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Bu maçlarda 19 gol atmayı başaran Beşiktaş, kalesinde ise 10 gol gördü. Beşiktaş, ligdeki son maçında sahasında Kasımpaşa'ya 3-1 kaybetmişti.
Beşiktaş'ın rakibi Malmö ise İsveç liginde şampiyonluğunu ilan etmişti. Ligde oynadığı 29 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Malmö, topladığı 62 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Malmö, bu maçlarda 65 gol atarken kalesinde ise 24 gol gördü.
Malmö, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında Rangers'a 2-0 kaybetmişti. İkinci maçında Karabağ'ı 2-1 yenen Malmö, üçüncü maçında ise Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu. 3 puanı bulunan Malmö, UEFA Avrupa Ligi'nde 25. sırada yer alıyor.
BEŞİKTAŞ-MALMÖ MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Futbolseverler, Beşiktaş ile Malmö arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi için araştırma yapmaya başladı. Peki Beşiktaş - Malmö maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Beşiktaş - Malmö maçı 6 Kasım Çarşamba günü oynanacak. İstanbul'da Tüpraş Stadı'nda oynanacak mücadele saat 18.30'da başlayacak.
Beşiktaş - Malmö mücadelesi TRT 1 ve TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden futbolseverlerle buluşacak.