Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe de istemişti Beşiktaş alıyor! İşte transferin perde arkası

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ismi kadrosuna katmaya çok yakın! İşte sezonun transferinin perde arkası...

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Editör: Yasin Kerim Aşan
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Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe de istemişti Beşiktaş alıyor! İşte transferin perde arkası - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 56 puanla 6. sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak taraftarlarını bir nebze de olsa mutlu eden Beşiktaş, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.

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Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe de istemişti Beşiktaş alıyor! İşte transferin perde arkası - Resim: 2

Sezonu Serdar Toprektepe ile tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon öncesi teknik direktörlük koltuğuna Hollandalı Giovanni van Bronckhorst'u getirdi. Siyah-beyazlılar, Hollandalı teknik direktör ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

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Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe de istemişti Beşiktaş alıyor! İşte transferin perde arkası - Resim: 3

Transfere de hızlı bir giriş yapan siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista’yı renklerine bağladı. Beşiktaş, Paulista ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe de istemişti Beşiktaş alıyor! İşte transferin perde arkası - Resim: 4

Transfere de hızlı bir giriş yapan siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista’yı renklerine bağladı. Beşiktaş, Paulista ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

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