Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe de istemişti Beşiktaş alıyor! İşte transferin perde arkası
Yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, transferde bombayı patlatmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlılar, Galatasaray'ın ve Fenerbahçe'nin de ilgilendiği ismi kadrosuna katmaya çok yakın! İşte sezonun transferinin perde arkası...
Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 56 puanla 6. sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak taraftarlarını bir nebze de olsa mutlu eden Beşiktaş, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.
Sezonu Serdar Toprektepe ile tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon öncesi teknik direktörlük koltuğuna Hollandalı Giovanni van Bronckhorst'u getirdi. Siyah-beyazlılar, Hollandalı teknik direktör ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfere de hızlı bir giriş yapan siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista’yı renklerine bağladı. Beşiktaş, Paulista ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
Transfere de hızlı bir giriş yapan siyah-beyazlılar, 33 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Paulista’yı renklerine bağladı. Beşiktaş, Paulista ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.