Beşiktaş transferde bombayı patlatıyor! Galatasaray ve Fenerbahçe de istemişti Beşiktaş alıyor! İşte transferin perde arkası

Trendyol Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 56 puanla 6. sırada tamamlayan ve Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak taraftarlarını bir nebze de olsa mutlu eden Beşiktaş, yeni sezon için hazırlıklarını sürdürüyor.