Beşiktaş transferde gaza bastı! Transfer sürecinde neler oluyor?
Beşiktaş, rotayı İngiltere'ye çevirdi. Siyah-beyazlılar, Süper Lig’de iz bırakan dev golcüyü kiralık olarak kadroya katmaya hazırlanıyor. Orta sahaya ise dünya yıldızı takviyesi gündemde…
Beşiktaş, transfer çalışmalarında önceliğini hücum hattına verdi. Siyah-beyazlı yönetim, daha önce Trabzonspor formasıyla Süper Lig’de gol kralı olan Alexander Sörloth’u kiralık olarak kadroya katmak istedi.
Ancak Atletico Madrid’in şampiyonluk yarışında olması nedeniyle Norveçli yıldız, eski hocası Ole Gunnar Solskjaer’in teklifine sıcak bakmadı.
Bu gelişme üzerine Beşiktaş, rotasını İngiltere’ye çevirdi. Southampton’da forma giyen 30 yaşındaki Nijeryalı forvet Paul Onuachu için girişimler hız kazandı.
Fanatik'in haberine göre, Premier Lig ekibiyle kiralık + satın alma opsiyonlu bir anlaşma yapmayı hedefleyen siyah-beyazlılar, bu transferi en kısa sürede bitirmek istiyor.
2,01’lik dev santrfor, daha önce Süper Lig’de forma giymiş ve performansıyla dikkat çekmişti. Kulübünde mutlu olmadığı bilinen deneyimli futbolcu, yeni bir maceraya hazır.
CASEMIRO BOMBASI PATLAYABİLİR
Beşiktaş, orta sahasını güçlendirmek için de çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, bir süredir Manchester United’ın Brezilyalı yıldızı Casemiro ile ilgileniyor. 32 yaşındaki tecrübeli ön libero, teknik direktör Erik ten Hag’ın planlarında öncelikli bir isim olarak yer almıyor.
Beşiktaş yönetimi, Premier Lig ekibiyle yaptığı görüşmelerde Casemiro’yu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Kulübünden ayrılmaya sıcak bakan Brezilyalı yıldız, uygun şartlar sağlanırsa Süper Lig’de forma giyebilir.
Avrupa’da ara transfer döneminin kapanmasının ardından Beşiktaş, 11 Şubat’a kadar sürecek transfer penceresinde en az üç takviye yapmayı planlıyor. Orta saha ve forvet hattına yapılacak transferlerin yanı sıra savunmaya da bir ekleme yapılması gündemde.
Siyah-beyazlı ekip, Cher Ndour, Al Musrati ve Jean Onana’nın takımdan ayrılmasıyla hem yabancı kontenjanında hem de maaş bütçesinde yer açtı. Yönetim, bu boşluğu üst düzey isimlerle doldurarak taraftarı heyecanlandıracak hamlelere imza atmak istiyor.