Beşiktaş transferde gaza bastı! Transfer sürecinde neler oluyor?

CASEMIRO BOMBASI PATLAYABİLİR

Beşiktaş, orta sahasını güçlendirmek için de çalışmalarına devam ediyor. Siyah-beyazlılar, bir süredir Manchester United’ın Brezilyalı yıldızı Casemiro ile ilgileniyor. 32 yaşındaki tecrübeli ön libero, teknik direktör Erik ten Hag’ın planlarında öncelikli bir isim olarak yer almıyor.