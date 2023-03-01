Beşiktaş’ta 7 oyuncunun bileti kesildi! İşte sezon sonunda vedalaşılacak isimler…

Sezonu hayal kırıklığıyla geçiren Beşiktaş’ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 8 isimden 7’siyle yolların ayrılmasına karar verildi. İşte Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda vedalaşılacak isimler…

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Beşiktaş’ta 7 oyuncunun bileti kesildi! İşte sezon sonunda vedalaşılacak isimler… - Resim: 1 1 11

22 maçta topladığı 40 puanla lider Galatasaray’ın 14 puan gerisinde kalarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş’ta yeni sezon planlamaları da başladı.

Beşiktaş’ta 7 oyuncunun bileti kesildi! İşte sezon sonunda vedalaşılacak isimler… - Resim: 2 2 11

Yeni sezon çalışmalarına dair gündeme gelen ilk konu ise sezon sonunda yola devam edilmeyecek isimler oldu.

Beşiktaş’ta 7 oyuncunun bileti kesildi! İşte sezon sonunda vedalaşılacak isimler… - Resim: 3 3 11

Siyah-beyazlılarda sezon sonunda 8 oyuncunun kontratı sona erecek. Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre, Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda bu 8 isimden 7’siyle vedalaşılacak.

Beşiktaş’ta 7 oyuncunun bileti kesildi! İşte sezon sonunda vedalaşılacak isimler… - Resim: 4 4 11

Sözleşmesi sona eren futbolculardan sadece Cenk Tosun’un takımda kalması kararlaştırıldı. İşte Beşiktaş’ta sezon sonunda takımdan ayrılacak futbolcular…