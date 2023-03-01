Beşiktaş’ta 7 oyuncunun bileti kesildi! İşte sezon sonunda vedalaşılacak isimler…
Sezonu hayal kırıklığıyla geçiren Beşiktaş’ta sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 8 isimden 7’siyle yolların ayrılmasına karar verildi. İşte Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda vedalaşılacak isimler…
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22 maçta topladığı 40 puanla lider Galatasaray’ın 14 puan gerisinde kalarak taraftarlarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş’ta yeni sezon planlamaları da başladı.
Yeni sezon çalışmalarına dair gündeme gelen ilk konu ise sezon sonunda yola devam edilmeyecek isimler oldu.
Siyah-beyazlılarda sezon sonunda 8 oyuncunun kontratı sona erecek. Sabah'tan Ogün Şahinoğlu'nun haberine göre, Şenol Güneş’in raporu doğrultusunda bu 8 isimden 7’siyle vedalaşılacak.
Sözleşmesi sona eren futbolculardan sadece Cenk Tosun’un takımda kalması kararlaştırıldı. İşte Beşiktaş’ta sezon sonunda takımdan ayrılacak futbolcular…