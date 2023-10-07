Beşiktaş'ta Yabancı Hoca İddiası! O İsim mi Geliyor? Beşiktaş'ın Yeni Hocası Belli Oldu mu?
Şenol Güneş'in istifası sonrası Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu. Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay, Samet Aybaba ve İbrahim Üzülmez isimleri ön plana çıkarken son olarak Slaven Bilic iddiası ortaya atıldı.
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Lugano yenilgisi sonrası Şenol Güneş görevi bırakırken, Beşiktaş yönetimi de seçim kararı almıştı.
Teknik direktör arayışlarına başlayan Beşiktaş'ta yerli adaylar ön plana çıkmıştı.
Beşiktaş'ta seçime kadarki süreç için Sergen Yalçın, Rıza Çalımbay, Samet Aybaba ve İbrahim Üzülmez isimleri üzerinde durulurken şimdi de yabancı teknik direktör iddiası ortaya atıldı.
Hürriyet'in aktardığı habere göre Beşiktaş, Slaven Bilic'i gündemine aldı.