''Bizim Çocuklar'' liderlik ve rövanş için İspanya deplasmanında! İspanya-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nun son haftasında lider İspanya ile Sevilla'da karşılaşıyor. İşte maç saati ve yayın bilgileri...
Avrupa futbolunun en prestijli arenasında gruplar tamamlanırken, A Milli Futbol Takımı kritik bir viraja giriyor.
E Grubu'nun 10. ve son hafta mücadelesinde Ay-yıldızlılar, grubun namağlup lideri İspanya'ya konuk olacak.
"Bizim Çocuklar", hem ilk maçtaki mağlubiyetin rövanşını almak hem de İspanya’nın gol yememe serisini sonlandırmak hedefiyle sahaya çıkacak.
MAÇ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Sevilla kentinde bulunan La Cartuja Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı bu dev karşılaşma bugün Türkiye Saati ile (TSİ) 22.45'te başlayacak.
Mücadele TV8 ekranlarından futbolseverlerle naklen buluşacak.
LİDERLİK İÇİN 7 FARK GEREKİYOR
Grupta son perde öncesinde sıralama büyük ölçüde netleşmiş durumda. 15 puanla zirvede yer alan İspanya ve 12 puanla ikinci sırada bulunan Türkiye, grubu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi. Grubun diğer takımlarından Gürcistan 3 puana sahipken, Bulgaristan henüz puanla tanışamadı.
Milli Takım'ın grubu lider bitirerek Dünya Kupası'na doğrudan gitme şansı ise mucizelere kalmış durumda. Puan eşitliği halinde genel averaja bakıldığı için, İspanya'nın Türkiye'ye karşı 14 gollük ciddi bir averaj üstünlüğü bulunuyor. Millilerin liderlik koltuğuna oturabilmesi için rakibini deplasmanda 7 farklı skorla mağlup etmesi gerekiyor.
Gruptaki diğer mücadelede ise Bulgaristan, aynı saatte sahasında Gürcistan’ı ağırlayacak.
DÜNYA KUPASI'NA GİDEN YOL: STATÜ NASIL İŞLİYOR?
ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği ve 48 takımın yer alacağı 2026 Dünya Kupası için Avrupa kıtasından 16 takım vize alacak. Kasım ayında tamamlanacak elemelerde, gruplarını lider bitiren 12 ülke doğrudan turnuvaya katılma hakkı kazanacak.
Geriye kalan son 4 bilet ise zorlu bir play-off süreciyle sahiplerini bulacak. 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takım olmak üzere toplam 16 ülke, 2026'nın Mart ayında oynanacak play-off maçlarında kozlarını paylaşacak.
KADRODA EKSİKLER VE SARI KART ALARMI
Kritik mücadele öncesi teknik heyetin planlarını bozan eksikler dikkat çekiyor. Cezalı durumdaki İsmail Yüksek ve sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarılan kaptan Hakan Çalhanoğlu, İspanya deplasmanında forma giyemeyecek.
Ayrıca kart sınırındaki oyuncuların durumu da endişe yaratıyor. Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın bu maçta sarı kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Mart ayındaki kritik play-off ilk maçında takımı yalnız bırakacak.