''Bizim Çocuklar'' liderlik ve rövanş için İspanya deplasmanında! İspanya-Türkiye maçı saat kaçta, hangi kanalda?

DÜNYA KUPASI'NA GİDEN YOL: STATÜ NASIL İŞLİYOR?

ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği ve 48 takımın yer alacağı 2026 Dünya Kupası için Avrupa kıtasından 16 takım vize alacak. Kasım ayında tamamlanacak elemelerde, gruplarını lider bitiren 12 ülke doğrudan turnuvaya katılma hakkı kazanacak.

Geriye kalan son 4 bilet ise zorlu bir play-off süreciyle sahiplerini bulacak. 12 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takım olmak üzere toplam 16 ülke, 2026'nın Mart ayında oynanacak play-off maçlarında kozlarını paylaşacak.