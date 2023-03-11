Bodrumspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında Bodrumspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Peki Bodrumspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Bodrumspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? Bodrumspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 26. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Bodrumspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Bodrumspor, ligde oynadığı 24 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Manisa FK'ye 2-1 kaybeden Bodrumspor, topladığı 41 puanla 5. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 23 maçta 10 galibiyet, 10 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Samsunspor'a 2-0 kaybeden Çaykur Rizespor, topladığı 40 puanla 6. sırada yer alıyor.
BODRUMSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 26. haftasındaki Bodrumspor - Çaykur Rizespor maçı 12 Mart Pazar günü oynanacak.