Bodrumspor - Denizlispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 34. haftasında Bodrumspor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek. Peki Bodrumspor - Denizlispor maçı ne zaman? Bodrumspor - Denizlispor maçı saat kaçta? Bodrumspor - Denizlispor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 34. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Bodrumspor ile Denizlispor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Bodrumspor, ligde oynadığı 31 maçta 15 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Tuzlaspor'u 1-0'lık skorla geçmeyi başaran Bodrumspor, topladığı 52 puanla 7. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Denizlispor ise ligde oynadığı 31 maçta 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 21 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Keçiörengücü'ne 4-0 kaybeden Denizlispor, topladığı 17 puanla 18. sırada yer alıyor.
BODRUMSPOR - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 34. haftasındaki Bodrumspor - Denizlispor maçı 23 Nisan Pazar günü oynanacak.