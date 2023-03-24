Bodrumspor - Erzurumspor FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında Bodrumspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek. Peki Bodrumspor - Erzurumspor FK maçı ne zaman? Bodrumspor - Erzurumspor FK maçı saat kaçta? Bodrumspor - Erzurumspor FK maçı hangi kanalda?
# Bodrumspor # Erzurumspor FK # futbol # Spor Toto 1. Lig # trt spor # beIN Sports 2
Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 28. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Bodrumspor ile Erzurumspor FK karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Bodrumspor, ligde oynadığı 26 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sakaryaspor'a 2-1 kaybeden Bodrumspor, topladığı 41 puanla 7. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Erzurumspor FK ise ligde oynadığı 25 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Denizlispor'u 2-0 ile geçmeyi başaran Erzurumspor FK, topladığı 24 puanla 15. sırada yer alıyor.
BODRUMSPOR - ERZURUMSPOR FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 28. haftasındaki Eyüpspor - Çaykur Rizespor maçı 26 Mart Pazar günü oynanacak.