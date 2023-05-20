Bodrumspor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 38. haftasında Bodrumspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Peki Bodrumspor - Göztepe maçı ne zaman? Bodrumspor - Göztepe maçı saat kaçta? Bodrumspor - Göztepe maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 38. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Bodrumspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Bodrumspor ligde oynadığı 35 maçta 18 galibiyet, 7 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Samsunspor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Bodrumspor, topladığı 61 puanla 5. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Göztepe ise ligde oynadığı 35 maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kalan Göztepe, topladığı 59 puanla 6. sırada yer alıyor.
BODRUMSPOR - GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 38. haftasındaki Bodrumspor - Göztepe maçı 21 Mayıs Pazar günü oynanacak.