Bodrumspor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Göztepe ise ligde oynadığı 35 maçta 18 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çaykur Rizespor ile 3-3 berabere kalan Göztepe, topladığı 59 puanla 6. sırada yer alıyor.