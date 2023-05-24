Bodrumspor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig Play-off ilk turunda Bodrumspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek. Peki Bodrumspor - Göztepe maçı ne zaman? Bodrumspor - Göztepe maçı saat kaçta? Bodrumspor - Göztepe maçı hangi kanalda?

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Bodrumspor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı yükselme play-off mücadeleleriyle devam ediyor. Sonucu merakla beklenen maçlardan birinde Bodrumspor ile Göztepe karşı karşıya gelecek.

Bodrumspor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

İki takım arasında ligin ilk yarısında Göztepe'nin sahasında oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kaybetmişti. Ligin ikinci yarısında Bodrumspor'un sahasında oynanan mücadele ise 1-1'lik beraberlikle sona erdi.

Bodrumspor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Ev sahibi Bodrumspor, ligde oynadığı 36 maçta 18 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 62 puanla ligi 4. sırada tamamlayan Bodrumspor, play-off oynamaya hak kazandı.

Bodrumspor - Göztepe maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

Konuk ekip Göztepe ise ligde oynadığı 36 maçta 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet aldı. Topladığı 60 puanla ligi 7. sırada tamamlayan Göztepe, play-off turuna yükselmeyi başardı.