Bodrumspor - Pendikspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında Bodrumspor ile Pendikspor karşı karşıya gelecek. Peki Bodrumspor - Pendikspor maçı ne zaman? Bodrumspor - Pendikspor maçı saat kaçta? Bodrumspor - Pendikspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 32. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Bodrumspor ile Pendikspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Bodrumspor, ligde oynadığı 29 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Boluspor'u 4-1'lik skorla mağlup etmeyi başaran Bodrumspor, topladığı 48 puanla 6. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Pendikspor ise ligde oynadığı 29 maçta 15 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Samsunspor'a 4-2 kaybeden Pendikspor, topladığı 53 puanla 5. sırada yer alıyor.
BODRUMSPOR - PENDİKSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 32. haftasındaki Bodrumspor - Pendikspor maçı 11 Nisan Salı günü oynanacak.