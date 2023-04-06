Boluspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Boluspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Peki Boluspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Boluspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Boluspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 31. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Boluspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Boluspor, ligde oynadığı 28 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Samsunspor'a 5-1 kaybeden Boluspor, topladığı 44 puanla 10. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Bodrumspor ise ligde oynadığı 28 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bandırmaspor'u 4-0 ile geçmeyi başaran Bodrumspor, topladığı 45 puanla 7. sırada yer alıyor.
BOLUSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 31. haftasındaki Boluspor - Bodrumspor maçı 7 Nisan Cuma günü oynanacak.