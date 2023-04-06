Boluspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Boluspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek. Peki Boluspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Boluspor - Bodrumspor maçı saat kaçta? Boluspor - Bodrumspor maçı hangi kanalda?

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Boluspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 6

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 31. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Boluspor ile Bodrumspor karşı karşıya gelecek.

Boluspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 6

Ev sahibi Boluspor, ligde oynadığı 28 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Samsunspor'a 5-1 kaybeden Boluspor, topladığı 44 puanla 10. sırada bulunuyor.

Boluspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 6

Konuk ekip Bodrumspor ise ligde oynadığı 28 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Bandırmaspor'u 4-0 ile geçmeyi başaran Bodrumspor, topladığı 45 puanla 7. sırada yer alıyor.

Boluspor - Bodrumspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 6

BOLUSPOR - BODRUMSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

1. Lig'in 31. haftasındaki Boluspor - Bodrumspor maçı 7 Nisan Cuma günü oynanacak.