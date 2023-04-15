Boluspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
Spor Toto 1. Lig'in 33. haftasında Boluspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek. Peki Boluspor ile Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Boluspor - Çaykur Rizespor maçı saat kaçta? Boluspor - Çaykur Rizespor maçı hangi kanalda?
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Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 33. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Boluspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Boluspor, ligde oynadığı 30 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Bodrumspor'a 4-1 kaybeden Boluspor, topladığı 47 puanla 9. sırada bulunuyor.
Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 30 maçta 15 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sakaryaspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Çaykur Rizespor, topladığı 57 puanla 2. sırada yer alıyor.
BOLUSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
1. Lig'in 33. haftasındaki Boluspor - Çaykur Rizespor maçı 17 Nisan Pazartesi günü oynanacak.