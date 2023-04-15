Boluspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Çaykur Rizespor ise ligde oynadığı 30 maçta 15 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Sakaryaspor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Çaykur Rizespor, topladığı 57 puanla 2. sırada yer alıyor.