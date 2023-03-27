Boluspor - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Boluspor - Samsunspor karşı karşıya gelecek. Peki Boluspor - Samsunspor maçı ne zaman? Boluspor - Samsunspor maçı saat kaçta? Boluspor - Samsunspor maçı hangi kanalda?

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Boluspor - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

Spor Toto 1. Lig'de 2022-2023 sezonu heyecanı 29. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Boluspor ile Samsunspor karşı karşıya gelecek.

Boluspor - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Boluspor, ligde oynadığı 26 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Denizlispor'u 2-1 ile geçmeyi başaran Boluspor, topladığı 41 puanla 9. sırada yer alıyor.

Boluspor - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Samsunspor ise ligde oynadığı 27 maçta 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Altınordu'yu 2-0 mağlup etmeyi başaran Samsunspor, topladığı 57 puanla 1. sırada yer alıyor.

Boluspor - Samsunspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

BOLUSPOR - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

1. Lig'in 29. haftasındaki Boluspor - Samsunspor maçı 28 Mart Salı günü oynanacak.