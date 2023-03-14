Bucaspor 1928 - Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 24. hafta erteleme maçında Bucaspor 1928 ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Peki Bucaspor 1928 - Kocaelispor maçı ne zaman? Bucaspor 1928 - Kocaelispor maçı saat kaçta? Bucaspor 1928 - Kocaelispor maçı hangi kanalda?
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 24. hafta erteleme mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Bucaspor 1928 ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Bucaspor 1928, ligde oynadığı 25 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Serik Belediyespor ile 0-0 berabere kalan Bucaspor 1928, topladığı 47 puanla 4. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Kocaelispor ise ligde oynadığı 25 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Balıkesirspor'u 6-1 ile geçmeyi başaran Kocaelispor, topladığı 57 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
BUCASPOR 1928 - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 24. haftasındaki Bucaspor 1928 - Kocaelispor maçı 15 Mart Çarşamba günü oynanacak.