Bucaspor 1928 - Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Ev sahibi Bucaspor 1928, ligde oynadığı 25 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Serik Belediyespor ile 0-0 berabere kalan Bucaspor 1928, topladığı 47 puanla 4. sırada yer alıyor.