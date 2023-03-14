Bucaspor 1928 - Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 24. hafta erteleme maçında Bucaspor 1928 ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek. Peki Bucaspor 1928 - Kocaelispor maçı ne zaman? Bucaspor 1928 - Kocaelispor maçı saat kaçta? Bucaspor 1928 - Kocaelispor maçı hangi kanalda?

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Bucaspor 1928 - Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 24. hafta erteleme mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Bucaspor 1928 ile Kocaelispor karşı karşıya gelecek.

Bucaspor 1928 - Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Bucaspor 1928, ligde oynadığı 25 maçta 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Serik Belediyespor ile 0-0 berabere kalan Bucaspor 1928, topladığı 47 puanla 4. sırada yer alıyor.

Bucaspor 1928 - Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip Kocaelispor ise ligde oynadığı 25 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Balıkesirspor'u 6-1 ile geçmeyi başaran Kocaelispor, topladığı 57 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Bucaspor 1928 - Kocaelispor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

BUCASPOR 1928 - KOCAELİSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'un 24. haftasındaki Bucaspor 1928 - Kocaelispor maçı 15 Mart Çarşamba günü oynanacak.