Bursaspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 31. haftasında Bursaspor ile 24 Erzincanspor karşı karşıya gelecek. Peki Bursaspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Bursaspor - 24 Erzincanspor maçı saat kaçta? Bursaspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda?

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Bursaspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 1 1 5

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 31. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Bursaspor ile 24 Erzincanspor karşı karşıya gelecek.

Bursaspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 2 2 5

Ev sahibi Bursaspor, ligde oynadığı 28 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda İnegölspor'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Bursaspor, topladığı 36 puanla 14. sırada yer alıyor.

Bursaspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 3 3 5

Konuk ekip 24 Erzincanspor ise ligde oynadığı 28 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Nazilli Belediyespor'u 2-0 ile geçmeyi başaran 24 Erzincanspor, topladığı 44 puanla 6. sırada yer alıyor.

Bursaspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda? - Resim: 4 4 5

BURSASPOR - 24 ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 31. haftasındaki Bursaspor - 24 Erzincanspor maçı 8 Nisan Cumartesi günü oynanacak.