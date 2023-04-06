Bursaspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip 24 Erzincanspor ise ligde oynadığı 28 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Nazilli Belediyespor'u 2-0 ile geçmeyi başaran 24 Erzincanspor, topladığı 44 puanla 6. sırada yer alıyor.