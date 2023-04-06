Bursaspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 31. haftasında Bursaspor ile 24 Erzincanspor karşı karşıya gelecek. Peki Bursaspor - 24 Erzincanspor maçı ne zaman? Bursaspor - 24 Erzincanspor maçı saat kaçta? Bursaspor - 24 Erzincanspor maçı hangi kanalda?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 31. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Bursaspor ile 24 Erzincanspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Bursaspor, ligde oynadığı 28 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda İnegölspor'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Bursaspor, topladığı 36 puanla 14. sırada yer alıyor.
Konuk ekip 24 Erzincanspor ise ligde oynadığı 28 maçta 12 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Nazilli Belediyespor'u 2-0 ile geçmeyi başaran 24 Erzincanspor, topladığı 44 puanla 6. sırada yer alıyor.
BURSASPOR - 24 ERZİNCANSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 31. haftasındaki Bursaspor - 24 Erzincanspor maçı 8 Nisan Cumartesi günü oynanacak.