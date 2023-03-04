Bursaspor - Amedspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 25. haftasında Bursaspor ile Amedspor karşı karşıya gelecek. Peki Bursaspor - Amedspor maçı ne zaman? Bursaspor - Amedspor maçı saat kaçta? Bursaspor - Amedspor maçı hangi kanalda?
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 25. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Bursaspor ile Amedspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Bursaspor, ligde oynadığı 21 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Çorum FK'ye 3-0 kaybeden Bursaspor, topladığı 22 puanla 15. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Amedspor ise ligde oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Somaspor ile 1-1 berabere kalan Amedspor, topladığı 41 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.
BURSASPOR - AMEDSPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 25. haftasındaki Bursaspor - Amedspor maçı 5 Mart Pazar günü oynanacak.