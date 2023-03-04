Bursaspor - Amedspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Amedspor ise ligde oynadığı 22 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Somaspor ile 1-1 berabere kalan Amedspor, topladığı 41 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.