Bursaspor - Ankaraspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Ankaraspor ise ligde oynadığı 25 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Ankaraspor, topladığı 35 puanla 10. sırada yer alıyor.