Bursaspor - Ankaraspor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 27. haftasında Bursaspor ile Ankaraspor karşı karşıya gelecek. Peki Bursaspor - Ankaraspor maçı ne zaman? Bursaspor - Ankaraspor maçı saat kaçta? Bursaspor - Ankaraspor maçı hangi kanalda?
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TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 27. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Bursaspor ile Ankaraspor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Bursaspor, ligde oynadığı 24 maçta 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Sivas Belediyespor'u 2-0 ile geçmeyi başaran Bursaspor, topladığı 29 puanla 14. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Ankaraspor ise ligde oynadığı 25 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Şanlıurfaspor'u 2-0 mağlup etmeyi başaran Ankaraspor, topladığı 35 puanla 10. sırada yer alıyor.
BURSASPOR - ANKARASPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 27. haftasındaki Bursaspor - Ankaraspor maçı 19 Mart Pazar günü oynanacak.