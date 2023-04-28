Bursaspor - Arnavutköy Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Arnavutköy Belediyespor ise ligde oynadığı 32 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Nazilli Belediyespor'a 2-1 kaybeden Arnavutköy Belediyespor, topladığı 45 puanla 9. sırada yer alıyor.