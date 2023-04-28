Bursaspor - Arnavutköy Belediyespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 35. haftasında Bursaspor ile Arnavutköy Belediyespor karşı karşıya gelecek. Peki Bursaspor - Arnavutköy Belediyespor maçı ne zaman? Bursaspor - Arnavutköy Belediyespor maçı saat kaçta? Bursaspor - Arnavutköy Belediyespor maçı hangi kanalda?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 35. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Bursaspor ile Arnavutköy Belediyespor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Bursaspor, ligde oynadığı 32 maçta 11 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Isparta 32 Spor ile 2-2 berabere kalan yeşil-beyazlılar, topladığı 42 puanla 14. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Arnavutköy Belediyespor ise ligde oynadığı 32 maçta 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Nazilli Belediyespor'a 2-1 kaybeden Arnavutköy Belediyespor, topladığı 45 puanla 9. sırada yer alıyor.
BURSASPOR - ARNAVUTKÖY BELEDİYESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 35. haftasındaki Bursaspor - Arnavutköy Belediyespor maçı 30 Nisan Pazar günü oynanacak.