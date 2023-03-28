Bursaspor - Bayburt Özel İdarespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 29. haftasında Bursaspor ile Bayburt Özel İdarespor karşı karşıya gelecek. Peki Bursaspor - Bayburt Özel İdarespor maçı ne zaman? Bursaspor - Bayburt Özel İdarespor maçı saat kaçta? Bursaspor - Bayburt Özel İdarespor maçı hangi kanalda?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 29. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Bursaspor ile Bayburt Özel İdarespor karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Bursaspor, ligde oynadığı 26 maçta 8 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Tarsus İdman Yurdu ile 3-3 berabere kalan Bursaspor, topladığı 30 puanla 14. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Bayburt Özel İdarespor ise ligde oynadığı 27 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Nazilli Belediyespor'a 3-1 kaybeden Bayburt Özel İdarespor, topladığı 12 puanla 18. sırada yer alıyor.
BURSASPOR - BAYBURT ÖZEL İDARESPOR MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 29. haftasındaki Bursaspor - Bayburt Özel İdarespor maçı 30 Mart Perşembe günü oynanacak.