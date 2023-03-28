Bursaspor - Bayburt Özel İdarespor maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Bayburt Özel İdarespor ise ligde oynadığı 27 maçta 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 18 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Nazilli Belediyespor'a 3-1 kaybeden Bayburt Özel İdarespor, topladığı 12 puanla 18. sırada yer alıyor.