Bursaspor - Menemen FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?

Konuk ekip Menemen FK ise ligde oynadığı 30 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Nazilli Belediyespor ile golsüz berabere kalan Menemen FK, topladığı 39 puanla 12. sırada yer alıyor.