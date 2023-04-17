Bursaspor - Menemen FK maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 33. haftasında Bursaspor ile Menemen FK karşı karşıya gelecek. Peki Bursaspor - Menemen FK maçı ne zaman? Bursaspor - Menemen FK maçı saat kaçta? Bursaspor - Menemen FK maçı hangi kanalda?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 2022-2023 sezonu heyecanı 33. hafta mücadeleleriyle devam ediyor. Haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Bursaspor ile Menemen FK karşı karşıya gelecek.
Ev sahibi Bursaspor, ligde oynadığı 30 maçta 11 galibiyet, 7 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında deplasmanda Düzcespor ile 3-3 berabere kalan yeşil-beyazlılar, topladığı 40 puanla 11. sırada yer alıyor.
Konuk ekip Menemen FK ise ligde oynadığı 30 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyet aldı. Ligdeki son maçında kendi sahasında Nazilli Belediyespor ile golsüz berabere kalan Menemen FK, topladığı 39 puanla 12. sırada yer alıyor.
BURSASPOR - MENEMEN FK MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
TFF 2. Lig Beyaz Grup'un 33. haftasındaki Bursaspor - Menemen FK maçı 19 Nisan Çarşamba günü oynanacak.