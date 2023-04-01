CANLI F1 İZLE | Avustralya GP sıralama turları canlı izle
Formula 1'de heyecan Avustralya GP ile devam ediyor. Avustralya GP sıralama turları izleme linki araştırılıyor. Avustralya GP sıralama turları nereden izlenir? Formula 1 Avustralya GP sıralama turları hangi kanalda? F1 Avustralya GP sıralama turları canlı izle link...
Motor sporlarının zirvesi Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı Avustralya Grand Prix'i ile devam ediyor. Albert Park Pisti'nde düzenlenecek yarışta pilotlar kıyasıya bir mücadele içerisinde olacak. 5,2 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden yapılacak yarış, Formula 1 taraftarları tarafından yakından takip edilecek.
İşte bu sene Formula 1'de boy gösteren takımlar ve pilotlar:
• Red Bull: Max Verstappen - Sergio Perez
• Ferrari: Charles Leclerc - Carlos Sainz
• Mercedes: Lewis Hamilton - George Russell
• McLaren: Lando Norris - Oscar Piastri
• Aston Martin: Lance Stroll - Fernando Alonso
• Alfa Romeo: Valtteri Bottas - Zhou Guanyu
• Alpine: Esteban Ocon - Pierre Gasly
• Haas: Kevin Magnussen - Nico Hulkenberg
• AlphaTauri: Yuki Tsunoda - Nyck de Vries
• Williams: Alex Albon - Logan Sargeant
F1 Avustralya GP öncesi, Avustralya GP sıralama turları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusuna yanıt aranıyor. Yarışseverler Avustralya GP sıralama turları canlı izleme linkini araştırıyor. Peki Avustralya GP sıralama turları ne zaman? Avustralya GP sıralama turları saat kaçta? Avustralya GP sıralama turları hangi kanalda? İşte detaylar...
AVUSTRALYA GP SIRALAMA TURLARI HANGİ KANALDA?
Avustralya GP'de sıralam turları, 1 Nisan Cumartesi günü saat 08.00'de gerçekleştirilecek. Avustralya GP sıralama turları S Sport 2 ve S Sport Plus kanalından yarışseverlerle buluşacak.
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