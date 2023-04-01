CANLI F1 İZLE | Avustralya GP sıralama turları canlı izle

Motor sporlarının zirvesi Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı Avustralya Grand Prix'i ile devam ediyor. Albert Park Pisti'nde düzenlenecek yarışta pilotlar kıyasıya bir mücadele içerisinde olacak. 5,2 kilometrelik pistte 58 tur üzerinden yapılacak yarış, Formula 1 taraftarları tarafından yakından takip edilecek.