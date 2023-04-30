CANLI F1 İZLE | Azerbaycan GP S Sport 2 canlı izle

Motor sporlarının zirvesi Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı Azerbaycan Grand Prix'i ile devam ediyor. Pilotların büyük çekişmesine sahne olacak yarış, 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde düzenlenecek. 51 tur üzerinden yapılacak yarış, Formula 1 izleyenleri tarafından yakından takip edilecek.