CANLI F1 İZLE | Azerbaycan GP S Sport 2 canlı izle
Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı Azerbaycan GP ile devam ediyor. Yarışseverler Azerbaycan GP yarışı canlı izleme linkini araştırıyor. Peki Azerbaycan GP nereden izlenir? Formula 1 Azerbaycan GP hangi kanalda? F1 Azerbaycan GP canlı izle link...
Motor sporlarının zirvesi Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı Azerbaycan Grand Prix'i ile devam ediyor. Pilotların büyük çekişmesine sahne olacak yarış, 6 kilometre uzunluğundaki Bakü Şehir Pisti'nde düzenlenecek. 51 tur üzerinden yapılacak yarış, Formula 1 izleyenleri tarafından yakından takip edilecek.
İşte bu sene Formula 1'de boy gösteren takımlar ve pilotlar:
• Red Bull: Max Verstappen - Sergio Perez
• Ferrari: Charles Leclerc - Carlos Sainz
• Mercedes: Lewis Hamilton - George Russell
• McLaren: Lando Norris - Oscar Piastri
• Aston Martin: Lance Stroll - Fernando Alonso
• Alfa Romeo: Valtteri Bottas - Zhou Guanyu
• Alpine: Esteban Ocon - Pierre Gasly
• Haas: Kevin Magnussen - Nico Hulkenberg
• AlphaTauri: Yuki Tsunoda - Nyck de Vries
• Williams: Alex Albon - Logan Sargeant
Azerbaycan GP öncesi, Azerbaycan GP yarış ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının cevapları araştırılıyor. Yarışseverler, Azerbaycan GP yarışı canlı izleme linkini arıyor. Peki Azerbaycan GP yarışı ne zaman? Azerbaycan GP yarışı saat kaçta? Azerbaycan GP yarışı hangi kanalda? İşte detaylar...
AZERBAYCAN GP HANGİ KANALDA?
Azerbaycan GP'de büyük heyecana sahne olacak yarış 30 Nisan Pazar günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek. Formula 1 Azerbaycan GP, S Sport 2 ve S Sport Plus kanalından yarışseverlerle buluşacak.