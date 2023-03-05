CANLI F1 İZLE | Bahreyn GP canlı izle

Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı Bahreyn GP ile başlıyor. Yarışseverler Bahreyn GP yarışı canlı izleme linkini araştırıyor. Peki Bahreyn GP nereden izlenir? Formula 1 Bahreyn GP hangi kanalda? F1 Bahreyn GP canlı izle link...

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CANLI F1 İZLE | Bahreyn GP canlı izle - Resim: 1 1 4

Otomobil sporlarının en büyük organizasyonlarından Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı Bahreyn Grand Prix'i ile başlıyor. Pilotların büyük çekişmesine sahne olacak yarış, 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde düzenlenecek. 57 tur üzerinden yapılacak yarış, Formula 1 izleyenleri tarafından yakından takip edilecek.

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İşte bu sene Formula 1'de boy gösteren takımlar ve pilotlar:

Red Bull: Max Verstappen - Sergio Perez
Ferrari: Charles Leclerc - Carlos Sainz
Mercedes: Lewis Hamilton - George Russell
McLaren: Lando Norris - Oscar Piastri
Aston Martin: Lance Stroll - Fernando Alonso
Alfa Romeo: Valtteri Bottas - Zhou Guanyu
Alpine: Esteban Ocon - Pierre Gasly
Haas: Kevin Magnussen - Nico Hulkenberg
AlphaTauri: Yuki Tsunoda - Nyck de Vries
Williams: Alex Albon - Logan Sargeant

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Bahreyn GP öncesi, Bahreyn GP yarış ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının cevapları araştırılıyor. Yarışseverler, Bahreyn GP yarışı canlı izleme linkini arıyor. Peki Bahreyn GP yarışı ne zaman? Bahreyn GP yarışı saat kaçta? Bahreyn GP yarışı hangi kanalda? İşte detaylar...

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BAHREYN GP HANGİ KANALDA?

Bahreyn GP'de büyük heyecana sahne olacak yarış 5 Mart Pazar günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek. Formula 1 Bahreyn GP, S Sport 2 ve S Sport Plus kanalından yarışseverlerle buluşacak.

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