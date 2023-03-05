CANLI F1 İZLE | Bahreyn GP canlı izle

Otomobil sporlarının en büyük organizasyonlarından Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı Bahreyn Grand Prix'i ile başlıyor. Pilotların büyük çekişmesine sahne olacak yarış, 5,4 kilometrelik Uluslararası Bahreyn Pisti'nde düzenlenecek. 57 tur üzerinden yapılacak yarış, Formula 1 izleyenleri tarafından yakından takip edilecek.