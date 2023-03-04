CANLI F1 İZLE | Bahreyn GP sıralama turları canlı izle

Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı Bahreyn GP ile başlıyor. Yarışseverler Bahreyn GP sıralama turları izleme linkini araştırıyor. Bahreyn GP sıralama turları nereden izlenir? Formula 1 Bahreyn GP sıralama turları hangi kanalda? F1 Bahreyn GP sıralama turları canlı izle link...

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CANLI F1 İZLE | Bahreyn GP sıralama turları canlı izle - Resim: 1 1 4

Otomobil sporlarının en çok takip edilen organizasyonlarından olan Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı Bahreyn Grand Prix'i ile başlıyor. Uluslararası Bahreyn Pisti'nde düzenlenecek yarışta pilotlar kıyasıya bir mücadele içerisinde olacak. 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden yapılacak yarış, Formula 1 taraftarları tarafından yakından takip edilecek.

CANLI F1 İZLE | Bahreyn GP sıralama turları canlı izle - Resim: 2 2 4

İşte bu sene Formula 1'de boy gösteren takımlar ve pilotlar:

Red Bull: Max Verstappen - Sergio Perez
Ferrari: Charles Leclerc - Carlos Sainz
Mercedes: Lewis Hamilton - George Russell
McLaren: Lando Norris - Oscar Piastri
Aston Martin: Lance Stroll - Fernando Alonso
Alfa Romeo: Valtteri Bottas - Zhou Guanyu
Alpine: Esteban Ocon - Pierre Gasly
Haas: Kevin Magnussen - Nico Hulkenberg
AlphaTauri: Yuki Tsunoda - Nyck de Vries
Williams: Alex Albon - Logan Sargeant

CANLI F1 İZLE | Bahreyn GP sıralama turları canlı izle - Resim: 3 3 4

F1 Bahreyn GP öncesi, Bahreyn GP sıralama turları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusuna yanıt aranıyor. Yarışseverler Bahreyn GP sıralama turları canlı izleme linkini araştırıyor. Peki Bahreyn GP sıralama turları ne zaman? Bahreyn GP sıralama turları saat kaçta? Bahreyn GP sıralama turları hangi kanalda? İşte detaylar...

CANLI F1 İZLE | Bahreyn GP sıralama turları canlı izle - Resim: 4 4 4

BAHREYN GP SIRALAMA TURLARI HANGİ KANALDA?

Bahreyn GP'de sıralam turları, 4 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek. Bahreytn GP sıralama turları S Sport 2 ve S Sport Plus kanalından yarışseverlerle buluşacak.

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