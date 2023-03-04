CANLI F1 İZLE | Bahreyn GP sıralama turları canlı izle

Otomobil sporlarının en çok takip edilen organizasyonlarından olan Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı Bahreyn Grand Prix'i ile başlıyor. Uluslararası Bahreyn Pisti'nde düzenlenecek yarışta pilotlar kıyasıya bir mücadele içerisinde olacak. 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden yapılacak yarış, Formula 1 taraftarları tarafından yakından takip edilecek.