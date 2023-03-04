CANLI F1 İZLE | Bahreyn GP sıralama turları canlı izle
Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı Bahreyn GP ile başlıyor. Yarışseverler Bahreyn GP sıralama turları izleme linkini araştırıyor. Bahreyn GP sıralama turları nereden izlenir? Formula 1 Bahreyn GP sıralama turları hangi kanalda? F1 Bahreyn GP sıralama turları canlı izle link...
Otomobil sporlarının en çok takip edilen organizasyonlarından olan Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı Bahreyn Grand Prix'i ile başlıyor. Uluslararası Bahreyn Pisti'nde düzenlenecek yarışta pilotlar kıyasıya bir mücadele içerisinde olacak. 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden yapılacak yarış, Formula 1 taraftarları tarafından yakından takip edilecek.
İşte bu sene Formula 1'de boy gösteren takımlar ve pilotlar:
• Red Bull: Max Verstappen - Sergio Perez
• Ferrari: Charles Leclerc - Carlos Sainz
• Mercedes: Lewis Hamilton - George Russell
• McLaren: Lando Norris - Oscar Piastri
• Aston Martin: Lance Stroll - Fernando Alonso
• Alfa Romeo: Valtteri Bottas - Zhou Guanyu
• Alpine: Esteban Ocon - Pierre Gasly
• Haas: Kevin Magnussen - Nico Hulkenberg
• AlphaTauri: Yuki Tsunoda - Nyck de Vries
• Williams: Alex Albon - Logan Sargeant
F1 Bahreyn GP öncesi, Bahreyn GP sıralama turları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusuna yanıt aranıyor. Yarışseverler Bahreyn GP sıralama turları canlı izleme linkini araştırıyor. Peki Bahreyn GP sıralama turları ne zaman? Bahreyn GP sıralama turları saat kaçta? Bahreyn GP sıralama turları hangi kanalda? İşte detaylar...
BAHREYN GP SIRALAMA TURLARI HANGİ KANALDA?
Bahreyn GP'de sıralam turları, 4 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de gerçekleştirilecek. Bahreytn GP sıralama turları S Sport 2 ve S Sport Plus kanalından yarışseverlerle buluşacak.