CANLI F1 İZLE | Miami GP S Sport 2 canlı izle
Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı Miami GP ile devam ediyor. Yarışseverler Miami GP yarışı canlı izleme linkini araştırıyor. Peki Miami GP nereden izlenir? Formula 1 Miami GP hangi kanalda? F1 Miami GP canlı izle link...
Motor sporlarının zirvesi Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı Miami Grand Prix'i ile devam ediyor. Pilotların büyük çekişmesine sahne olacak yarış, 5,4 kilometre uzunluğundaki Miami Pisti'nde düzenlenecek. 57 tur üzerinden yapılacak yarış, Formula 1 izleyenleri tarafından yakından takip edilecek.
İşte bu sene Formula 1'de boy gösteren takımlar ve pilotlar:
• Red Bull: Max Verstappen - Sergio Perez
• Ferrari: Charles Leclerc - Carlos Sainz
• Mercedes: Lewis Hamilton - George Russell
• McLaren: Lando Norris - Oscar Piastri
• Aston Martin: Lance Stroll - Fernando Alonso
• Alfa Romeo: Valtteri Bottas - Zhou Guanyu
• Alpine: Esteban Ocon - Pierre Gasly
• Haas: Kevin Magnussen - Nico Hulkenberg
• AlphaTauri: Yuki Tsunoda - Nyck de Vries
• Williams: Alex Albon - Logan Sargeant
Miami GP öncesi, Miami GP yarış ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının cevapları araştırılıyor. Yarışseverler, Miami GP yarışı canlı izleme linkini arıyor. Peki Miami GP yarışı ne zaman? Miami GP yarışı saat kaçta? Miami GP yarışı hangi kanalda? İşte detaylar...
MIAMI GP HANGİ KANALDA?
Miami GP'de büyük heyecana sahne olacak yarış 7 Mayıs Pazar günü saat 22.20'da gerçekleştirilecek. Formula 1 Miami GP, S Sport 2 ve S Sport Plus kanalından yarışseverlerle buluşacak.