CANLI F1 İZLE | Miami GP sıralama turları S Sport 2 canlı izle
Formula 1'de heyecan Miami GP ile devam ediyor. Miami GP sıralama turları izleme linki araştırılıyor. Miami GP sıralama turları nereden izlenir? Formula 1 Miami GP sıralama turları hangi kanalda? F1 Miami GP sıralama turları canlı izle link...
Motor sporlarının zirvesi Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı Miami Grand Prix'i ile devam ediyor. Miami Pisti'nde düzenlenecek yarışta pilotlar kıyasıya bir mücadele içerisinde olacak. 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden yapılacak yarış, Formula 1 taraftarları tarafından yakından takip edilecek.
İşte bu sene Formula 1'de boy gösteren takımlar ve pilotlar:
• Red Bull: Max Verstappen - Sergio Perez
• Ferrari: Charles Leclerc - Carlos Sainz
• Mercedes: Lewis Hamilton - George Russell
• McLaren: Lando Norris - Oscar Piastri
• Aston Martin: Lance Stroll - Fernando Alonso
• Alfa Romeo: Valtteri Bottas - Zhou Guanyu
• Alpine: Esteban Ocon - Pierre Gasly
• Haas: Kevin Magnussen - Nico Hulkenberg
• AlphaTauri: Yuki Tsunoda - Nyck de Vries
• Williams: Alex Albon - Logan Sargeant
F1 Miami GP öncesi, Miami GP sıralama turları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusuna yanıt aranıyor. Yarışseverler Miami GP sıralama turları canlı izleme linkini araştırıyor. Peki Miami GP sıralama turları ne zaman? Miami GP sıralama turları saat kaçta? Miami GP sıralama turları hangi kanalda? İşte detaylar...
MIAMI GP SIRALAMA TURLARI HANGİ KANALDA?
Miami GP'de sıralam turları, 6 Mayıs Cumartesi günü saat 23.00'te gerçekleştirilecek. Miami GP sıralama turları S Sport 2 ve S Sport Plus kanalından yarışseverlerle buluşacak.