CANLI F1 İZLE | Miami GP sıralama turları S Sport 2 canlı izle

Motor sporlarının zirvesi Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı Miami Grand Prix'i ile devam ediyor. Miami Pisti'nde düzenlenecek yarışta pilotlar kıyasıya bir mücadele içerisinde olacak. 5,4 kilometrelik pistte 57 tur üzerinden yapılacak yarış, Formula 1 taraftarları tarafından yakından takip edilecek.