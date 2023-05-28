CANLI F1 İZLE | Monaco GP S Sport canlı izle

Motor sporlarının zirvesi Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı Monaco Grand Prix'i ile devam ediyor. Pilotların büyük çekişmesine sahne olacak yarış, 3,3 kilometre uzunluğundaki Monaco Pisti'nde düzenlenecek. 78 tur üzerinden yapılacak yarış, Formula 1 izleyenleri tarafından yakından takip edilecek.