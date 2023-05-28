CANLI F1 İZLE | Monaco GP S Sport canlı izle
Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı Monaco GP ile devam ediyor. Yarışseverler Monaco GP yarışı canlı izleme linkini araştırıyor. Peki Monaco GP nereden izlenir? Formula 1 Monaco GP hangi kanalda? F1 Monaco GP canlı izle link...
Motor sporlarının zirvesi Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı Monaco Grand Prix'i ile devam ediyor. Pilotların büyük çekişmesine sahne olacak yarış, 3,3 kilometre uzunluğundaki Monaco Pisti'nde düzenlenecek. 78 tur üzerinden yapılacak yarış, Formula 1 izleyenleri tarafından yakından takip edilecek.
İşte bu sene Formula 1'de boy gösteren takımlar ve pilotlar:
• Red Bull: Max Verstappen - Sergio Perez
• Ferrari: Charles Leclerc - Carlos Sainz
• Mercedes: Lewis Hamilton - George Russell
• McLaren: Lando Norris - Oscar Piastri
• Aston Martin: Lance Stroll - Fernando Alonso
• Alfa Romeo: Valtteri Bottas - Zhou Guanyu
• Alpine: Esteban Ocon - Pierre Gasly
• Haas: Kevin Magnussen - Nico Hulkenberg
• AlphaTauri: Yuki Tsunoda - Nyck de Vries
• Williams: Alex Albon - Logan Sargeant
Monaco GP öncesi, Monaco GP yarış ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının cevapları araştırılıyor. Yarışseverler, Monaco GP yarışı canlı izleme linkini arıyor. Peki Monaco GP yarışı ne zaman? Monaco GP yarışı saat kaçta? Monaco GP yarışı hangi kanalda? İşte detaylar...
MONACO GP HANGİ KANALDA?
Monaco GP'de büyük heyecana sahne olacak yarış 28 Mayıs Pazar günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek. Formula 1 Monaco GP, S Sport ve S Sport Plus kanalından yarışseverlerle buluşacak.