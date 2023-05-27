CANLI F1 İZLE | Monaco GP sıralama turları S Sport canlı izle

Motor sporlarının zirvesi Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı Monaco Grand Prix'i ile devam ediyor. Monaco Pisti'nde düzenlenecek yarışta pilotlar kıyasıya bir mücadele içerisinde olacak. 3,3 kilometrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarış, Formula 1 taraftarları tarafından yakından takip edilecek.