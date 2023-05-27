CANLI F1 İZLE | Monaco GP sıralama turları S Sport canlı izle
Formula 1'de heyecan Monaco GP ile devam ediyor. Monaco GP sıralama turları izleme linki araştırılıyor. Monaco GP sıralama turları nereden izlenir? Formula 1 Monaco GP sıralama turları hangi kanalda? F1 Monaco GP sıralama turları canlı izle link...
Motor sporlarının zirvesi Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı Monaco Grand Prix'i ile devam ediyor. Monaco Pisti'nde düzenlenecek yarışta pilotlar kıyasıya bir mücadele içerisinde olacak. 3,3 kilometrelik pistte 78 tur üzerinden yapılacak yarış, Formula 1 taraftarları tarafından yakından takip edilecek.
İşte bu sene Formula 1'de boy gösteren takımlar ve pilotlar:
• Red Bull: Max Verstappen - Sergio Perez
• Ferrari: Charles Leclerc - Carlos Sainz
• Mercedes: Lewis Hamilton - George Russell
• McLaren: Lando Norris - Oscar Piastri
• Aston Martin: Lance Stroll - Fernando Alonso
• Alfa Romeo: Valtteri Bottas - Zhou Guanyu
• Alpine: Esteban Ocon - Pierre Gasly
• Haas: Kevin Magnussen - Nico Hulkenberg
• AlphaTauri: Yuki Tsunoda - Nyck de Vries
• Williams: Alex Albon - Logan Sargeant
F1 Monaco GP öncesi, Monaco GP sıralama turları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusuna yanıt aranıyor. Yarışseverler Monaco GP sıralama turları canlı izleme linkini araştırıyor. Peki Monaco GP sıralama turları ne zaman? Monaco GP sıralama turları saat kaçta? Monaco GP sıralama turları hangi kanalda? İşte detaylar...
MONACO GP SIRALAMA TURLARI HANGİ KANALDA?
Monaco GP'de sıralam turları, 27 Mayıs Cumartesi günü saat 17.00'de gerçekleştirilecek. Monaco GP sıralama turları S Sport ve S Sport Plus kanalından yarışseverlerle buluşacak.