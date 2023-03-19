CANLI F1 İZLE | Suudi Arabistan GP canlı izle
Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı Suudi Arabistan GP ile devam ediyor. Yarışseverler Suudi Arabistan GP yarışı canlı izleme linkini araştırıyor. Peki Suudi Arabistan GP nereden izlenir? Formula 1 Suudi Arabistan GP hangi kanalda? F1 Suudi Arabistan GP canlı izle link...
Motor sporlarının zirvesi Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı Suudi Arabistan Grand Prix'i ile devam ediyor. Pilotların büyük çekişmesine sahne olacak yarış, 6,1 kilometrelik Cidde Cadde Pisti'nde düzenlenecek. 50 tur üzerinden yapılacak yarış, Formula 1 izleyenleri tarafından yakından takip edilecek.
İşte bu sene Formula 1'de boy gösteren takımlar ve pilotlar:
• Red Bull: Max Verstappen - Sergio Perez
• Ferrari: Charles Leclerc - Carlos Sainz
• Mercedes: Lewis Hamilton - George Russell
• McLaren: Lando Norris - Oscar Piastri
• Aston Martin: Lance Stroll - Fernando Alonso
• Alfa Romeo: Valtteri Bottas - Zhou Guanyu
• Alpine: Esteban Ocon - Pierre Gasly
• Haas: Kevin Magnussen - Nico Hulkenberg
• AlphaTauri: Yuki Tsunoda - Nyck de Vries
• Williams: Alex Albon - Logan Sargeant
Suudi Arabistan GP öncesi, Suudi Arabistan GP yarış ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorularının cevapları araştırılıyor. Yarışseverler, Suudi Arabistan GP yarışı canlı izleme linkini arıyor. Peki Suudi Arabistan GP yarışı ne zaman? Suudi Arabistan GP yarışı saat kaçta? Suudi Arabistan GP yarışı hangi kanalda? İşte detaylar...
SUUDİ ARABİSTAN GP HANGİ KANALDA?
Suudi Arabistan GP'de büyük heyecana sahne olacak yarış 19 Mart Pazar günü saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Formula 1 Suudi Arabistan GP, S Sport ve S Sport Plus kanalından yarışseverlerle buluşacak.