CANLI F1 İZLE | Suudi Arabistan GP canlı izle

Motor sporlarının zirvesi Formula 1'de 2023 sezonu heyecanı Suudi Arabistan Grand Prix'i ile devam ediyor. Pilotların büyük çekişmesine sahne olacak yarış, 6,1 kilometrelik Cidde Cadde Pisti'nde düzenlenecek. 50 tur üzerinden yapılacak yarış, Formula 1 izleyenleri tarafından yakından takip edilecek.